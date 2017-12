Omstreden wethouder Brunssum wil nieuw onderzoek naar integriteit

Palmen wil zich verweren tegen alle aantijgingen en heeft inmiddels twee advocaten in de arm genomen, laat hij vanmiddag weten. ,,Ik verlang een onpartijdige en onafhankelijke contra-expertise van het integriteitsrapport dat buiten mij om is opgesteld en mij te laste is gelegd'', aldus Palmen. ,,Ik heb het volste vertrouwen in het resultaat van zo'n second opinion en op rectificatie van alle aantijgingen.''



De gemeenteraad van Brunssum benoemde Palmen begin oktober tot wethouder, zonder eerst de uitkomst van het integriteitsonderzoek af te wachten. Toen die negatief uitviel, weigerde Palmen zijn zetel op te geven.