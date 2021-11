OMT bezorgd om coronarecords, cruciale week op komst: ‘Houd je aan de basisregels’

Het aantal infecties en ziekenhuisopnames stijgt hard, het OMT sprak vanochtend uitvoerig over de nieuwste coronagolf. Als er komende week geen kanteling in de cijfers komt, dreigen mogelijk extra maatregelen. De bal ligt bij het kabinet. ‘Het ziet er niet goed uit’.

Het Outbreak Management Team vergaderde over de actuele epidemiologische situatie en de effectiviteit van de voorgenomen 1, 2 en 3G-plannen. Met besmettingsaantallen die door het dak gaan en ziekenhuizen die rekening moeten houden met 600 à 700 coronapatiënten op de IC op de piek lijkt het alarmfase één.

,,Het belangrijkste advies vorige week was: breng het aantal contacten omlaag, liefst met 20 tot 25 procent”, zegt een lid van het OMT tegen deze nieuwssite. Het kabinet koos ervoor om winkels en horeca ‘s avonds op slot te gooien en het thuiswerkadvies opnieuw in te voeren. De eerste gegevens over mobiliteit en gedrag tonen iets van een daling, maar erg overtuigend vindt dit OMT-lid het nog niet: ,,Of er dan scherpere maatregelen nodig zijn, is aan de politiek. Sneller boosteren helpt wel.”

Een ander OMT-lid stelt dat de cijfers er slecht uitzien, maar dat ‘alles valt of staat bij komende week’. Dan moet duidelijk worden in hoeverre mensen werkelijk hun contacten verminderen, dat zou dan terug te zien moeten zijn in de infecties en later de ziekenhuis-instroom.

Ingewijden op het Binnenhof melden dat er voorlopig geen Catshuissessie of persconferentie gepland is. ,,Je wil een plateau gaan zien”, zegt een ingewijde. ,,Als de aantallen nog dagen doorstijgen, is dat geen goed teken. Je zit met ongeveer 1350 IC-bedden als maximum, daar wil je uit de buurt blijven.” Een andere bron meldt: ,,Je zit nu pas op één week, het idee is toch dat je twee weken nodig hebt om het effect van maatregelen te zien.”

Volgens berekeningen van de beddenplanners bij het LCPS moeten ziekenhuizen over twee weken rekening houden met bijna 700 Covid-patiënten op de intensive care en ruim 2600 op de verpleegafdelingen.

Daarom moeten de ziekenhuizen maandag 1150 IC-plekken klaar hebben, schrijft De Volkskrant vrijdag, in een uiterst geval moeten dat er 1350 worden, al dreigt dan ‘code zwart’, het moment dat er te weinig bedden zijn om iedereen te helpen.

Code Zwart

Na afloop van de ministerraad ging demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) in op de actuele situatie. Hij benadrukte dat iedereen zich aan de ‘basisregels’ moet houden, dat het druk is in ziekenhuizen.

Maar ‘code zwart’ is het nog niet, wilde hij benadrukken: ,,Het klinkt dreigend, maar daar zijn we nu niet. We hebben nog geen duizend patiënten op de IC, waarvan 420 met covid. Ik deel de bezorgdheid, maar we moeten de zaak ook in perspectief plaatsen. Niettemin is het aan ons allemaal om te zorgen dat we niet in dat scenario komen.”

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde gisteren dat inmiddels twaalf ziekenhuizen er niet in slagen om de ‘kritiek planbare zorg’ binnen zes weken te leveren, een week eerder waren dat er nog negen. Deze zorg moet op korte termijn geleverd worden omdat anders grotere medische problemen dreigen. Denk aan een patiënt bij wie darmkanker is geconstateerd en een operatie nodig heeft.

