OMT suggereert ‘Duits model’ coronapas: Tweede Kamer is tegen uitsluiten niet-gevaccineerden

Dit is waarom deskundi­gen verwachten dat een open bestuurs­cul­tuur er in gemeenten niet gaat komen

25 september Waar de formatie zich stroperig voortbeweegt, doemen aan de horizon alweer de gemeenteraadsverkiezingen op. Over een dik een half jaar is het zover en de vraag is of de nieuwe bestuurscultuur, met meer openheid en transparantie, ook lokaal een thema wordt. Of is het in de gemeenten al beter geregeld dan landelijk?