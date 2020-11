OMT wilde bovenbouw middelbare scholen dicht

Video Nieuwe stoppen met ro­ken-campagne ‘Puur’ moet vooral invoelend overkomen

29 oktober Niks ‘van roken krijg je kanker’. Geen schokkend sterftecijfer (ruim 20.000 tabaksdoden per jaar) of plaatjes van doorrookte organen. Nee, de eerste landelijke overheidscampagne om te stoppen met roken sinds 2011 is voor alles empathisch en positief.