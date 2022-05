Omtzigt en Dassen lanceren anti-corruptieplan: 'Shell en NAM hadden toegang tot ministeries, toeslagenouders niet’

Levenslang ‘functie elders', maar Pieter Omtzigt heeft de lol in het Kamerwerk weer terug

ENSCHEDE - Zo af en toe is hij grensrechter bij een voetbalwedstrijd van zijn jongste dochter. Als hij dan drie keer in het nadeel van de tegenpartij vlagt, klinkt al gauw de opmerking ‘Functie elders!’ Het is een zinnetje dat Pieter Omtzigt zijn leven lang zal achtervolgen. Maar het raakt hem niet meer - hij focust liever op de inhoud.

4 mei