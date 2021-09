Omtzigt keert terug op binnenhof terwijl sfeer in formatie naar vriespunt daalt

‘Een Ferrari zonder geluid? Dan is er weinig beleving meer over’

7 september Voor veel liefhebbers is het een gruwel: sportautomerken als Ferrari en Lamborghini die straks geen geluid meer maken. Want 100 procent elektrisch. Het geluid van de krachtige benzinemotoren klinkt de fans als muziek in de oren, maar binnen vijftien jaar moeten alle autofabrikanten in de Europese Unie stoppen met het maken van vervuilende brandstofauto's. ,,De beleving gaat eraan.’’