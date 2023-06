‘Omtzigt werd vanaf begin formatie als probleem gezien’, oppositie wil opheldering

Pieter Omtzigt (CDA) werd door verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren twee dagen na de verkiezingen in 2021 meteen al als een probleem voor de formatie gezien. In een vertrouwelijk gesprek met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib zouden de twee meer tijd hebben gevraagd. Zij achtten de positie van Omtzigt toen al niet houdbaar, meldt Nieuwsuur .

Nieuwsuur zegt te beschikken over een vertrouwelijk document waarin het gesprek met Arib is vastgelegd. Daarin zou staan dat Jorritsma in dat gesprek uitgebreid is ingegaan op de positie van Omtzigt, de vroegere nummer 2 van het CDA. Ze noemt hem een probleem en stelt dat hij onhoudbaar zou zijn.

De twee verkenners zouden vervolgens meer tijd hebben gevraagd. Zij wilden eerst afwachten of Omtzigt mogelijk meer stemmen zou hebben gehaald dan CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. De uitslag van de telling van het aantal voorkeursstemmen was vrijdag 19 maart, twee dagen na de verkiezingen, nog niet bekend.

Kamervoorzitter Arib wilde volgens het tv-programma niet meegaan in het verzoek. Zij zou het ongepast hebben gevonden zo vroeg in de formatie over personen te praten.

Functie elders

In de week erna besloten Jorritsma en Ollongren hun opdracht in te leveren, nadat Ollongren op 25 maart gefotografeerd was met een notitie onder haar arm. Daarop stond het inmiddels beruchte ‘positie Omtzigt, functie elders’ te lezen. VVD-leider Mark Rutte kwam hierdoor in grote problemen, omdat hij eerst had ontkend in zijn gesprek met de verkenners over Omtzigt te hebben gesproken. Later moest hij daarop terugkomen, waarna hij als demissionair premier het debat op 1 april ternauwernood overleefde. Omtzigt stapte op 12 juni uit het CDA en is sindsdien zelfstandig Kamerlid.

De onthulling van Nieuwsuur is voor een aantal oppositiepartijen reden opnieuw een debat aan te vragen over de gebeurtenissen van destijds. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het tegenover het medium ‘stuitend’ dat de verkenners in hun eindverslag nooit melding hebben gemaakt van het gesprek met Arib. Ook in het debat bleef dit onvermeld.

PVV-leider Geert Wilders ziet daarom genoeg reden zowel Rutte als minister Ollongren naar de Tweede Kamer te roepen. Hij spreekt van ‘politieke manipulatie’. Ook BBB-leider Caroline van der Plas zegt een debat met Rutte te willen. De vraag is echter of de regeringspartijen dat verzoek zien zitten. Dat zal komende dinsdag moeten blijken.

