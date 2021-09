Omtzigt zal hopen dat formatie slaagt en verkiezingen uitblijven

Uitgekookt Van links tot rechts is men Rut­te-moe: ‘De tijd van de VVD-lei­der is voorbij’

12:55 Mark Rutte heeft zijn glans verloren in Den Haag. Collega-politici zijn hem liever kwijt dan rijk. Maar komende week verdedigt hij als vanouds de Prinsjesdagplannen, in de wetenschap dat een werkbaar kabinet zonder hem onmogelijk is.