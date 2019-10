‘Onacceptabel dat banken criminelen helpen met hun financiële handel en wandel’

VIDEO Rechtbank neemt morgen besluit over gegijzelde NOS-journalist, Kamer wil ophelde­ring

24 oktober NOS-verslaggever Robert Bas is op bevel van de rechter-commissaris in Rotterdam in gijzeling genomen. De journalist weigert vanwege zijn bronbescherming vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak over een vergismoord. Morgen oordeelt de meervoudige raadkamer van de rechtbank over het besluit om Bas op te sluiten.