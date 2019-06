Ondanks ‘ja’ discussie over ‘shit-akkoord’: ‘Er is gemanipuleerd om voor te stemmen’

Binnen in het Apeldoornse hotel waar de top van de FNV bijeenkwam, heerst opluchting bij voorzitter Han Busker. Het is hem gelukt: het ledenparlement van de bond heeft zojuist vóór het pensioenakkoord gestemd. Maar buiten worden na afloop nog steeds felle discussies gevoerd.



,,Ondanks dat het een shit-akkoord is, hebben onze bestuurders Han Busker en Tuur Elzinga natuurlijk wel hun best gedaan’’, zegt Jos Felen van het Publiek Belang. Hij vertegenwoordigt onder andere de vakbondsleden bij telecom- en energiebedrijven. ,,Maar ze hadden er wel wat meer uit kunnen slepen. Het applaus dat daarnet klonk hier uit de zaal, was niet namens mij.’’



Felen is allesbehalve tevreden. Er zou toch een regeling komen dat werknemers na 45 jaar konden stoppen met werken? En hoe zeker is die regeling voor mensen met een zwaar beroep? Afgesproken is dat zij tijdelijk een afvloeiingsregeling mogen krijgen van 19.000 euro per jaar. ,,Ik heb tegen de leden gezegd die tegen waren dat ze moesten gaan stemmen. Vaak was het commentaar dan dat zij toch niet geloofd werden. Veel mensen begrijpen ook niet goed waar het over gaat.’’