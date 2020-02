Ondanks ‘ranzige’ tweet is Forum in Brabant welkom aan onderhandeltafel

Zijn tweet was ‘ranzig’, maar een krappe week later is Forum voor Democratie welkom bij VVD en CDA om te onderhandelen over een provinciebestuur in Brabant. Op het Binnenhof klonk tot nu alleen hoon over het feit dat Baudet een kaartjescontrole bij twee vriendinnen in de trein had opgeblazen tot een incident waarbij ‘Marokkanen’ hen zouden hebben ‘lastiggevallen’ in de trein. Maar volgens CDA-vicepremier Hugo de Jonge is dat een kwestie die ‘in Den Haag speelt’. ,,Niet in Brabant.’’