Onder luid applaus herstructureert Baudet zijn partij een beetje

Luid applaus voor Thierry Baudet. Alweer. Het golft geregeld door de zaal in Barneveld, waar FvD is neergestreken voor een druk bezocht congres. ,, Ik voel het in elke vezel en ik hoop dat jullie dat ook voelen: dat we een partij zijn waarop we trots kunnen zijn!’’

Zijn speech oogst instemming, maar het belangrijkste heeft zich een uur of drie ervoor voltrokken bij het formelere deel: de Algemene Ledenvergadering. Die is besloten, de media hebben eigenlijk geen toegang, maar na verloop van tijd gaat de deur toch op een kier.

Er wordt besloten dat– na eerdere aankondigingen- Lennart van der Linden, ook senator, tot vicevoorzitter wordt benoemd. En dat het bestuur wordt uitgebreid met nog twee leden. Ondernemer Astrid de Groot, straks vooral organisatorisch leider, en met Olaf Ephraim, die als financiële man school moet maken.

Sinds de ruzie en breuk met Henk Otten wordt diens naam niet meer genoemd, maar eigenlijk moet het ruimere bestuur de leegte vullen die hij achterliet. Otten bestierde zo’n beetje alle posities, maar dat moest dus robuust worden opgevangen, besloot partijleider Thierry Baudet al langer geleden. Zo komt er ook een ‘commissie integriteit’, toch moeilijk los te zien van de beschuldigingen van Baudet aan Otten dat hij ‘een greep uit de kas’ zou hebben gedaan als penningmeester.

Statuten

Officieel is er over die bestuursbenoemingen gestemd, maar statutair hadden tienduizenden leden moeten komen opdraven om de benoeming van de door Baudet voorgedragen bestuursleden tegen te houden. Een aanpassing van die regel wordt overigens wel geagendeerd. Volgend jaar, zeggen ingewijden.

Het regent overigens toch al geen kritische geluiden, gedurende de dag. Al zijn ze er wel. Zo zetten leden er vraagtekens bij dat Baudet partijvoorzitter én partijleider is. En dat er hoe dan ook veel dubbelfuncties worden bekleed. Als bij de rondvraag iemand het over het Rusland-standpunt van de partij wil praten, kapt Baudet hem af. ,,Dat is hier niet de plek of het tijdstip voor. Het gaat hier om de rondvraag.’’

Applaus

Veel vaker is er ruimte voor applaus, vooral tijdens het ‘congres-deel’ van de dag - dat een opeenvolging van sprekers is. Zeker als Lange Frans (‘Kom uit het land van Thierry B.’) een FvD-vriendelijke variant op ‘Het land van’ zingt, op de piano begeleidt door Baudet zelf. Of wanneer Robert Jensen zoals in zijn show Annabel Nanninga, Forum-leider in Amsterdam, en Theo Hiddema interviewt. ,,Meneer Hiddema, hoe gaat het met uw kat?’’

Volledig scherm Thierry Baudet speelt piano als Lange Frans een FvD-variant van zijn hit ‘Het land van’ zingt. © ANP

Serieuzer wordt het als Europees Parlementslid Rob Roos vertelt hoe hij -nog meer dan hij al was- ‘gedesillusioneerd is geraakt’ in Brussel. ,,We moeten het contract met de EU echt opzeggen.”

Daarnaast mogen rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek, oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting en senator Paul Cliteur de noodzaak van Forum onderstrepen. Net als ook ‘Blokkeerfries’ Jenny Douwes, die ‘als ondernemer’ zegt hoezeer de partij nodig is. En Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds, één van de gezichten werd van het Boerenverzet op het Malieveld. ,,Boeren voelen zich in de steek gelaten door de huidige politieke partijen. Ook voor hen is het tijd voor Forum voor Democratie.’’

Horde

Het is nu en dan wat veel zelf-felicitatie, maar de lijst aan sprekers tonen wel dat FvD een nieuwe horde hebben genomen. Draaiden de vorige congressen nog louter om de speech van Baudet, inmiddels is de rij van vertegenwoordigers langer.

De aantrekkingskracht is groot, de zaal puilt uit. Terwijl op de gang sympathisanten als Jan Roos rondlopen, net als journalist Arnold Karskens en publicist Joost Niemöller die hun door Baudet omarmde idee voor de nieuwe omroep Ongehoord Nederland onder de aandacht brengen.

Hoekstra

Meest prominente gast is misschien wel de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, die voorafgaand aan zijn speech wel benadrukt dat hij ook bij de ‘VeeVeeDee’ te gast was, en bij ‘Fifty-Plus’. ,,Dus waarom ik hier ben?,’’ houdt hij later het publiek voor? ,, Het is heel simpel: ik moet Nederland en haar politici leren kennen. En ik ben een marketingman: hier kan ik vertellen wat het beleid van de VS is.’’ Hij bezingt de deugden van populisme. ,,Omdat politici vooral niet mogen vergeten wie zij dienen: het publiek.’’

Het gaat verder over het investeren in het leger, het gaat over klimaatverandering, of vooral hoe weinig bewijs daar voor is. En er is een filmpje van FvD’ers die ook docent zijn en de noodklok luiden over de staat van het onderwijs. Baudet: ,,Veel mensen weten niet dat wij een echte onderwijspartij zijn.’’

Zakenkabinet

De partijleider zelf breekt tot slot nog eens een lans voor het referendum, voor strengere migratieregels, een hogere rekenrente. Nu stokt dat nog door ‘het dichtgesmeerde coalitieakkoord’. Maar als Forum ‘straks groter is’, moet er via ‘een zakenkabinet’ steeds met ‘wisselende meerderheden’ worden gewerkt. ,,Want voor onze standpunten, onze agenda zijn gewoon meerderheden in de Tweede Kamer.’’