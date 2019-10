Onderwijsbonden bij Rutte: de wil is er, het geld nog niet

Het komt zelden voor dat de minister-president zich persoonlijk bemoeit met vastgelopen cao-onderhandelingen. Toch gaat premier Mark Rutte vandaag in gesprek met de onderwijsbonden en -werkgevers, al ontbreekt de vette cheque in zijn binnenzak.

De audiëntie op het Torentje belooft geen doorbraak te zullen inluiden. Betrokkenen benadrukken dat de premier en minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob vanmiddag vooral zullen luisteren naar de noden in het onderwijsveld.

Die zijn echter al lang en breed bekend: leraren op de basisschool willen evenveel verdienen als docenten op de middelbare school en eisen daarnaast een lagere werkdruk. Beide maatregelen zijn volgens hen nodig in de strijd tegen het lerarentekort. De bonden willen niet vooruit lopen op de visite, maar hun boodschap laat zich eenvoudig raden: het kabinet moet met extra geld over de brug komen.

Maar dát bedrag is er dus niet. En niet omdat het kabinet de noodzaak van die injectie niet zou zien, maar om de doodeenvoudige reden dat tijdens de begrotingsonderhandelingen afgelopen zomer geen van de regeringspartijen erom vroeg.

Opvallend was het zeker op Prinsjesdag: voor alle sectoren waarvan de pijn inmiddels was doorgesijpeld in de publiciteit trok het kabinet de portemonnee. Zo vloeien er miljoenen extra naar de jeugdzorg, de rechtbanken en de woningmarkt. Maar voor het onderwijs bleek niemand zich in de coalitie hard te hebben gemaakt, ook de zelfverklaarde onderwijspartij D66 niet.

Die stap wekt bij de andere regeringspartners tot op de dag van vandaag verbazing: ,,D66 heeft geen poot uitgestoken voor onderwijs, terwijl ze in elk debat voor extra geld pleiten”, aldus een coalitiebron.

Bij de democraten weten ze zich van de prins geen kwaad. Daar waren ze er klaar mee dat de ChristenUnie wel altijd extra geld opeist voor ‘de regio’, maar de problemen op het bordje van hun partijgenoot Slob steeds laat oplossen door D66. De partij was er echter op gebrand geld te regelen voor de woningmarkt, het dossier van D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

En zo kon het gebeuren dat daags na Prinsjesdag de coalitieleiders tijdens de Algemene Beschouwingen alsnog de intentie uitspraken om het ‘vergeten geld’ voor onderwijs te regelen. Althans, die opdracht werd op het bordje gelegd van een totaal verraste minister-president Mark Rutte. Na koortsachtig overleg in kabinet en coalitie ging hij daar morrend mee akkoord. Als er een cao wordt afgesloten, is hij bereid te zoeken naar eenmalig extra geld voor het onderwijs, zei hij op de tweede dag va het debat.

De hoogte van dat bedrag is niet duidelijk, al zal het geen blanco cheque worden. Het geld moet bij de najaarsnota worden geregeld. Wat er al wél ligt, is 285 miljoen euro die vrij is gekomen voor loon- en prijsbijstelling van lerarensalarissen zou volgens het kabinet genoeg moeten zijn om een nieuwe cao af te sluiten. Pas daarna valt dan nog wel te praten over extra geld voor bijvoorbeeld werkdrukverlaging of regionale maatregelen tegen het lerarentekort.