Onderwijsminister Arie Slob over verguisd onderwijsakkoord: Dit ís geen flutpakket

Opinie ID-kaart op bouwplaats lost veel problemen op

2 november In 2015 was er al overeenstemming over. Toch is een bouwplaats-ID nog steeds niet ingevoerd. Zakaria Boufangacha, bestuurder bij de vakbond FNV, wil dat minister Koolmees er haast mee maakt, onder meer om fraude tegen te gaan.