Onderzoek kabinet: Rekeningrijden betekent korter en minder in de file

Ook zal de uitstoot van stikstof en CO2 over tien jaar behoorlijk afnemen, allebei tot maximaal 24 procent. Daarnaast zorgt de invoering van betalen naar verbruik voor een schoner wagenpark. In bepaalde varianten levert deze stap tegen die tijd maximaal 19 procent extra kilometers voor elektrische voertuigen in het verkeer op. Verder wordt het wagenpark naar verwachting sneller vernieuwd. En nieuwe auto's zijn steeds milieuvriendelijker.



De meest ver doorgevoerde spitsheffing, die 7 cent per kilometer zou kosten, zal het meeste geld opbrengen voor de overheid, constateren de onderzoekers ook, maar de kosten zijn ook hoog. Per saldo is rekeningrijden, op bijna elke manier, vrijwel budgetneutraal in te voeren.



Het is financieel bezien eveneens slim om zo snel mogelijk over te gaan tot invoering, luidt een andere conclusie. Want door de snelle stijging van het aantal elektrische auto’s (die niet of beperkt zouden worden belast met rekeningrijden) loopt het ‘accijnsgat’ voor de schatkist op. Kortom, nu rijden nog genoeg benzineauto’s en diesels rond om aan te verdienen, maar dat worden er steeds minder.



Het onderzoek - dat morgen naar buiten komt - was al aangekondigd bij de presentatie van het klimaatakkoord, vorig jaar juni. Daarin stond: ,,Het kabinet zal, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, varianten van betalen naar gebruik onderzoeken, voorbereidingen schetsen en waar mogelijk of nodig deze voorbereidingen treffen. De invoering van het nieuwe stelsel wordt betrokken bij de reeds voorgenomen belastingherziening in 2025.”



Het ging destijds om drie varianten: beprijzing per kilometer van elektrische auto’s, waarbij voor fossiele auto’s het huidige systeem in stand blijft. Geen spitsheffing; tijd- en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het hele wagenpark; een spitsheffing op basis van tijd, plaats en emissie voor het hele wagenpark. In het onderzoek is overigens nog een tussenvariant doorgerekend en enkele afgeleide scenario’s.