Onderzoek: Milieudiensten kampen met te weinig geld, kennis en onafhankelijkheid

Hoofdpijn­dos­sier Thermphos bijna afgesloten: er blijft ten minste 1 miljoen euro over

16 november MIDDELBURG - Het opruimen van het vervuilde terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is - volgens planning - nog dit jaar klaar. Van de 129,5 miljoen euro die daarvoor is uitgetrokken, blijft een miljoen over.