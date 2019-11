Onderzoek naar bankroet ziekenhuizen loopt vertraging op

VVD-fractie­voor­zit­ter Dijkhoff krijgt elk jaar wachtgeld na rol in vorig kabinet: ‘Het is uitgesteld loon’

13:09 VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff krijgt naast zijn salaris als Kamerlid zo'n 37.000 euro wachtgeld per jaar omdat hij in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Asiel en minder dan vier weken minister van Defensie was. Dat blijkt uit documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de Volkskrant heeft opgevraagd.