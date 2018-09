Onderzoek naar populariteit zware pijnstillers

Bruins: ,,De partijen uit de praktijk aan de ronde tafel, die in oktober moet plaatsvinden, gaan bekijken hoe het komt dat het gebruik van die zware pijnstillers zo is toegenomen, wat er aan te doen is en wat de risico's zijn bij langdurig of onbegeleid gebruik."



De bijeenkomst zal worden georganiseerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, aldus de bewindsman. ,,Het is belangrijk dat de feiten op tafel komen. Ik zal vragen om de resultaten en dan beoordelen of en hoe ik moet handelen."