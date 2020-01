Onderzoek: tienduizend 55-plussers willen dood zonder dat zij ernstig ziek zijn

Een veel grotere groep, ongeveer 76.000 mensen van 55 jaar en ouder, is aanhoudend (een jaar of langer) levensmoe, zonder dat ze ondraaglijk lijden. Een deel van hen verlangt wel eens naar de dood en zo’n 43.000 mensen hebben al wat plannen gemaakt of stappen gezet. Denk aan gedachten over zelfdoding of een afspraak met de huisarts over een behandelverbod.



Hoewel de groep niet ernstig ziek is, hebben ze wel veel fysieke en mentale klachten. Het onderzoek is gedaan door de commissie Van Wijngaarden in opdracht van minister De Jonge (Volksgezondheid). Volgens de commissie is moeilijk te zeggen of deze mensen al of niet hulp kunnen krijgen bij het sterven via de huidige euthanasiewet.



De commissie zegt wel dat de huidige wet in sommige gevallen al soelaas biedt: ‘Het is aannemelijk dat bij beoordeling van individuele gevallen zal blijken dat bij een aantal mensen naar medisch inzicht sprake is van lijden dat wordt veroorzaakt door een medische aandoening’, aldus het rapport. Daarnaast is de maatschappelijke discussie over de precieze reikwijdte van de euthanasiewet niet afgerond.