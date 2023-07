Onderzoek: toeslagenouders kregen vaak geen subsidie voor advocaat

Gedupeerden van de toeslagenaffaire konden onvoldoende juridische bijstand krijgen. Die conclusie trekt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid na onderzoek. Volgens het kennisinstituut kregen ouders die in bezwaar wilden tegen de Belastingdienst vaak geen subsidie voor een advocaat, terwijl daar in de wetgeving wel mogelijkheden voor waren.

Mensen met een laag inkomen kunnen vragen om subsidie voor een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand neemt daar een besluit over. Maar bij de beoordeling in bezwaarzaken werd er veelal vanuit gegaan dat de ouders zelfredzaam waren en kregen ze daarom geen subsidie. Daardoor stond een deel van de ouders alleen tegenover de Belastingdienst of zag helemaal af van een procedure.

Volgens het WODC is niet tijdig opgemerkt dat de gesubsidieerde rechtsbijstand in kinderopvangtoeslagzaken niet goed verliep. Knelpunten werden niet tijdig gesignaleerd en onderkend. Het stelsel heeft niet goed gefunctioneerd, concluderen de onderzoekers. Bij de beoordelingen werd onvoldoende rekening gehouden met bijvoorbeeld de complexiteit van de zaken en of de ouders ook daadwerkelijk zelfredzaam waren. Terwijl de wetgeving wel ruimte biedt om in die gevallen gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen. Daar werd onvoldoende gebruik van gemaakt. Ook sociale raadslieden die in gemeenten aanwezig zijn en die mensen juridisch adviseren waren niet overal beschikbaar voor de toeslagenouders.

Het kennisinstituut pleit ervoor dat rechtzoekenden al in een vroeg stadium toegang hebben tot laagdrempelige vormen van sociaaljuridische hulp. Ook is het voorstander van een ruimhartiger beleid waardoor in meer zaken gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk is.

Vonnissen

In april oordeelden de rechtbanken in Almelo en Rotterdam dat de Staat onrechtmatig handelde jegens slachtoffers van het toeslagenschandaal. Kamerleden Pieter Omtzigt (partij Omtzigt), Renske Leijten (SP) en Inge van Dijk (CDA) wilden daarna van staatssecretaris Aukje de Vries weten wat deze uitspraken betekenen voor de hersteloperatie voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. De Vries (VVD) is verantwoordelijk voor die operatie.

Pieter Omtzigt vroeg zich af waarom het kabinet vier jaar lang gedaan heeft alsof er niet onrechtmatig gehandeld zou zijn. Dat was immers de conclusie van de parlementaire ondervragingscommissie. Het kabinet stuurde zelf een overzicht van 13 wetten die in de toeslagenaffaire zijn geschonden, zo schreef Omtzigt.

Renske Leijten wilde van de staatssecretaris onder andere weten of ze in hoger beroep zou gaan tegen de uitspraken van Almelo en Rotterdam en vroeg zich af welk procesbelang de Staat nog heeft richting de gedupeerde gezinnen. Twee weken later werd bekend dat de Staat geen beroep aantekent tegen het vonnis van de rechtbank in Almelo. De staatssecretaris is het weliswaar niet in alles eens met de uitspraken van de Overijsselse rechtbank, en evenmin met die van de rechtbank in Rotterdam die zich erover boog, maar wil niet tegenover de ouders komen te staan en achteraf proberen aan te tonen dat voldoende rekening is gehouden met het evenredigheidsbeginsel.

Nieuwe weg schadevergoeding

De uitspraken openden een nieuwe weg naar schadevergoeding voor toeslagenouders in het hele land. In plaats van de huidige vastgelopen regeling kunnen duizenden slachtoffers nu ook via de civiele rechter hun recht en een schadevergoeding halen.

Het kabinet maakte begin juni bekend dat het een tweede route wil openen voor gedupeerden om hun schade te claimen. Het ‘uitgangspunt’ is een ‘schadekader met vaste bedragen’. Tot en met april 2023 meldden zich 62.300 personen als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. In totaal zijn 29.400 ouders erkend als slachtoffer, zij krijgen direct 30.000 euro. Een deel vindt dat het recht heeft op meer, de afhandeling van die zaken loopt dus tot nu toe erg traag. Het kabinet gaat er tot dusver vanuit dat het tot 2025 duurt om 57.000 zaken te hebben afgerond.

Volledig scherm Een protestactie van de 'Stichting Herstel Ongekend Onrecht' voor gerechtigheid in het Nederlandse kinderbijslagschandaal, eind mei tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement in Brussel. © BELGA

Meineed

Het Openbaar Ministerie besliste eind mei niet over te gaan tot tot vervolging na aangiftes van meineed in de toeslagenverhoren. Drie topambtenaren van de Belastingdienst zouden hebben gelogen door te zeggen dat zij niets wisten van een explosief memo. Maar volgens het OM verklaarden zij daarover ‘niet opzettelijk onjuist’.

In dat memo uit 2017 waarschuwde Sandra Palmen, destijds een hooggeplaatst juriste bij de Belastingdienst, dat de jacht op toeslagenfraudeurs op hol was geslagen en dat beschuldigde ouders een schadevergoeding verdienden. Maar het document verdween, waarna de toeslagenaffaire nog jaren voortduurde. In 2019 kwam de zogeheten memo-Palmen weer boven water.