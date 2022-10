Onderzoeksraad keek naar avondklok, mondkapregels en vaccineren: wat ging mis bij tweede golf?

Van der Burg: 1700 extra plekken minderjari­ge asielzoe­kers nodig om ‘absoluut dieptepunt’ te voorkomen

Voor 1 januari zijn er 1700 extra opvangplekken nodig voor minderjarige vreemdelingen (amv), schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan gemeenten. Als dat niet geregeld wordt, dreigt het risico dat deze kinderen buiten moeten slapen of gaan zwerven op zoek naar onderdak. De staatssecretaris roept in zijn brief alle gemeenten ‘dringend op om dit absolute dieptepunt te voorkomen’.

6 oktober