Ongehoord Nederland boos: ‘Slob verandert spelregels’

De nieuwe omroep Ongehoord Nederland, die hoopt te worden toegelaten in het publieke bestel, is boos op minister Arie Slob (Media). Die geeft mogelijk nieuwe omroepen een jaar langer, dus tot 31 december 2020, de tijd om leden te werven. Maar Ongehoord Nederland vindt dat Slob ‘de spelregels’ heeft veranderd waardoor het ‘de nieuwe toetreders’ moeilijker wordt gemaakt.

Ongehoord Nederland dacht dit jaar nog vóór 31 december 50.000 leden geworven te moeten hebben. Maar Slob past de regels aan, zei hij gisteravond in een Kamerdebat. De nieuwe concessieperiode voor de publieke omroep gaat niet in in 2021, maar in 2022 in, waardoor de peildatum voor ook de elf mogelijk nieuwe omroepen die zich hebben gemeld een jaar doorschuift. Dat betekent dat eventueel nieuwe omroepen ook pas vanaf januari 2022 kunnen uitzenden.

‘Onbetrouwbare overheid’

Ongehoord Nederland is daar ‘woest’ over, getuige een verklaring op hun website. ,,Dit op het allerlaatste moment verschuiven van de peildatum is een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid”, aldus de initiatiefnemers. Zij zeggen ‘gedwongen’ te worden ‘hun strategie’ te veranderen. Ongehoord Nederland heeft volgens de eigen website op dit moment al 48.448 leden – bijna de benodigde 50.000.

Slob zei zelf in het Kamerdebat dat de verschuiving van die peildatum ‘nog niet officieel naar buiten is gekomen'. Maar volgens zijn woordvoerder is het jaar extra niet nieuw. Die werd al in juni aangekondigd en op 6 september vermeld in een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer werd gestuurd. ,,Dat had Ongehoord Nederland ook kunnen weten.”

Moslimomroep

Bij de nieuwe aanmeldingen zitten volgens Slob ook moslimomroep Moslim24, Omroep Groen en LoveTV. Volgens Slob melden zich elke keer voor een nieuwe concessieperiode ‘heel veel initiatieven’. ,,De grote vraag is uiteindelijk natuurlijk ook welke er blijven bestaan en kunnen voldoen aan de wettelijk daarvoor gestelde criteria.”