Onrust in coalitie over D66-plan voltooid leven

De coalitie heeft vandaag tijdens het wekelijkse beraad op het ministerie van Volksgezondheid onverwacht gesproken over de kwestie ‘voltooid leven’. Op dat gevoelige dossier was intern onrust ontstaan over de timing van een initiatiefwet van Kamerlid Pia Dijkstra.

Vanmorgen publiceerde deze nieuwssite een interview met het D66-Kamerlid. Daarin kondigde Dijkstra aan begin 2020 met een voorstel te komen waardoor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn op een humane manier kunnen overlijden. Ze constateerde ook dat zorgminister De Jonge (CDA) weinig haast maakte met een onderzoek naar de omvang van de doelgroep.

Letterlijk zei Dijkstra in het interview: ,,Ik kan me voorstellen dat straks uit het onderzoek zaken naar voren komen die voor mij nog van belang zijn bij de precieze formulering in de wet. Maar het is wel heel belangrijk dat we de hete aardappel niet vooruit blijven schuiven. Daarom zeg ik nu: ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek ga ik met mijn voorstel komen.’’

Ze kreeg vanzelfsprekend steun van haar fractieleider, Rob Jetten. Die vindt ook dat ‘een beetje meer actie’ geen kwaad kan. ,,Het kabinet is hier al anderhalf jaar mee bezig, het zou goed zijn als dat onderzoek er op een gegeven moment ook ligt.’’

Irritatie

De opmerking van Dijkstra veroorzaakte irritatie bij de coalitiepartners van D66, omdat het Kamerlid hen zondagavond nog had laten weten haar voorstel in de media te zullen presenteren, maar mét behoud van bestaande afspraken. Tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is namelijk afgesproken dat D66 pas met een initiatief op voltooid leven zal komen als de onderzoeksuitslagen er liggen.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei erover: ,,Als een coalitiepartner op zo’n gevoelig terrein afspraken schendt, is dat niet goed voor de onderlinge verhoudingen.” CDA-voorman Pieter Heerma noemde waardig ouder worden ‘een heel serieus onderwerp dat ons uiteindelijk allemaal raakt’. ,,Dan lijkt het mij verstandig niet over een nacht ijs te gaan.”

,,Wij dachten vanmorgen even: welke heilloze weg gaat D66 nu op?’’, voegde een anonieme ingewijde eraan toe. Uiteindelijk werd besloten de partij om duidelijkheid te vragen tijdens het wekelijkse coalitieoverleg op het ministerie van Volksgezondheid, in de werkkamer van minister De Jonge.

Geen vertragingstactieken

Daar heeft D66 bevestigd een onderzoek naar de doelgroep te zullen afwachten, zolang dat maar niet later verschijnt dan begin 2020. Volgens een betrokkene is de minister ook helemaal nooit van plan geweest om de resultaten later te publiceren, laat staan dat er sprake zou zijn van vertragingstactieken.