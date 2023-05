Onrust in Tweede Kamer na tonen Europese vlag: ‘De fik erin’

Een vlag ophangen in de Tweede Kamer mag niet zomaar. Daar moet namelijk voor gestemd worden. Toch bood D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vandaag tijdens de stemmingen samen met Volt-leider Laurens Dassen de Europese vlag aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan. ,,Het is vandaag Europadag’’, aldus Sjoerdsma bij het welbekende katheder voor interrupties in de plenaire zaal. ,,En dus wilden de heer Dassen en ik u een klein geschenk geven.’’

Samen ontvouwden de twee politici de vlag. ,,Buiten de Europese grenzen staat deze vlag voor vrijheid, democratie en hoop’’, voegde Sjoerdsma nog toe, maar meer kon de politicus er niet bij vertellen. De PVV-fractie besloot namelijk luidkeels te protesteren bij het tonen van de vlag. ,,In de fik met die vlag!’’ riep fractievoorzitter Geert Wilders. ,,Aansteker erbij’’, klonk het vanuit prominent PVV-Kamerlid Martin Bosma.

Bergkamp besloot snel in te grijpen. ,,O, o, o, o’’, klonk het uit de microfoon van de voorzitter om de PVV’ers te sussen. ,,Ik wil er wel op reageren. Het is een present voor mij.’’ Voordat de vlag verder uitgestald kon worden liet Bergkamp een bode de vlag in ontvangst nemen, die deze snel de Kamer uit bracht. ,,U weet, meneer Sjoerdsma, dat er een Kamermeerderheid nodig is voor een vlag in deze zaal’’, aldus Bergkamp. ,,Maar ik zal hem als cadeau aannemen.’’ Hierna keerde de rust terug in de Kamer, en was het weer stemmen geblazen.

Volledig scherm Laurens Dassen (Volt, links) en Sjoerd Sjoerdsma (D66, rechts) tonen de Europese vlag aan Kamervoorzitter Bergkamp. © Videostill.

D66 probeert al jaren de Europese vlag in de vergaderzaal van de Tweede Kamer opgehangen te krijgen, maar heeft daar onvoldoende steun voor. Nu probeert Sjoerdsma het op deze manier: ,,De Europese vlag hangt wel in het merendeel van de andere Europese parlementen en zelfs in de Eerste Kamer. Reden genoeg om op Europadag de Europese vlag aan de Kamervoorzitter te overhandigen en te zorgen dat de vlag in de plenaire zaal komt.’’

