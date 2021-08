Onrust over plan voor gasboringen: 'Heeft dit kabinet geen enkel benul van de urgentie van de klimaatramp?’

,,Dit moet stoppen!’’, vindt Frank Petersen van de Waddenvereniging. Volgens de natuurorganisatie is het ‘verbijsterend’ dat ‘de minister beslist dat de NAM waarschijnlijk aardgas mag winnen onder het mooiste natuurgebied van Nederland en een werelderfgoed waar we allemaal ontzettend trots en dol op zijn’.



Ook GroenLinks is ontstemd. ,,Dit demissionaire kabinet laat het gebeuren dat we gas - een van de meest schadelijke fossiele brandstoffen - gaan boren’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ,,En dat in een uniek natuurgebied. Heeft dit kabinet dan geen enkel benul van de urgentie van de klimaatramp die gaande is?’’ De Tweede Kamer praat komende maand over het winningsplan.