Oogartsen kraken OVV-rapport: Siervuurwerk wél gevaarlijk

Volgens de OVV, dat vanmorgen een adviesrapport over vuurwerk naar buiten bracht, is een totaalverbod niet nodig omdat een groot deel van het siervuurwerk weinig kwaad kan. Onzin, stelt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogheelkundig Gezelschap, de beroepsvereniging van oogartsen. ,,Er vallen juist ook veel slachtoffers met siervuurwerk.



De Faber meent dan ook dat het eindejaarsfeest op de schop moet. ,,Jaarlijks zorgt de viering van Oud en Nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast. Er kan dan ook niet meer worden gesproken over een feestelijke traditie."



De oogarts is een van de initiatiefnemers van het nationaal Vuurwerkmanifest, waarin gepleit wordt voor het vervangen van consumentenvuurwerk voor centrale vuurwerkshows. Ruim 1.000 organisaties en meer dan 50.000 Nederlanders hebben het vuurwerkmanifest inmiddels getekend.