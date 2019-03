Ook asielzoeker krijgt hulp bij eerwraak

Met dit besluit wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) per 1 juli de ‘onwenselijke situatie’ voorkomen dat slachtoffers van bijvoorbeeld eerwraak zonder verblijfsvergunning niet overal in een opvanginstelling terecht kunnen.

Nu kan slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen. In de praktijk worden vrouwen (want daar gaat het bijna altijd om) meestal wel opgevangen, maar ontbreekt een goede juridische basis en financiering.

Verschillen per gemeente

Ook verschilt de gang van zaken per gemeente. Er zijn gemeenten die niet toestaan dat de door hen gecontracteerde instelling voor maatschappelijke opvang deze slachtoffers een plek bieden, sommige gemeenten vangen deze vrouwen toch op, andere hanteren een quotum en weer anderen laten het over aan de instellingen.

Geen risico op fraude

De Jonge bestrijdt dat toegang geven van asielzoekers tot de maatschappelijke opvang risico’s oplevert voor fraude of oneigenlijk gebruik. Ook zou er weinig kans zijn op een ‘aanzuigende werking’; instellingen voor opvang en de IND toetsen of aangifte is gedaan tegen de dader of dat via de politie melding is gedaan van dat geweld. ,,Er moet derhalve sprake zijn van een reëel veiligheidsrisico.”