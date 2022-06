Ook Eerste Kamer stemt in met afschaffen bedenktijd voor abortus

De vijf dagen bedenktijd ging in na consultatie bij een arts en was bedoeld om vrouwen een “weloverwogen en zorgvuldig” besluit te laten nemen over de abortus. Volgens de initiatiefnemers zijn vrouwen echter goed in staat om sneller zo’n beslissing te nemen. Straks mag een vrouw in overleg met een arts zelf bepalen welke bedenktijd nodig is. Dat kan per situatie verschillen.