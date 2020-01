Ook ministeries zetten thuiswerksysteem Citrix uit na waarschuwing voor beveiligingslek

Nederland hervat trainings­mis­sie militairen in Irak

17 januari Nederland zet de trainingsmissies in Irak, waarbij enkele tientallen Nederlandse militairen Iraakse soldaten opleiden, voort. Het kabinet sprak eerder deze week dat voornemen uit. Hoewel het Iraakse parlement zegt van de buitenlandse militairen in hun land af te willen, geeft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan dat ons land ‘niet is benaderd is om weg te gaan’.