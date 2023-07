Ook na topberaad is kabinet er nog niet uit: asieldiscussie naar kookpunt

Het kabinet heeft nog geen onderlinge deal over asiel. In een topoverleg met premier Mark Rutte en kopstukken van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie kwam het woensdagavond nog niet tot een doorbraak.

Dat het crisis is in het kabinet ontkennen betrokken ministers, maar dat kan niet verhullen dat na maanden van gesprekken de discussie over asiel binnen het kabinet een kookpunt is genaderd. Vooral de VVD wil dat er een pakket maatregelen komt om op langere termijn de instroom van asielzoekers terug te dringen. Om die reden kwamen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) en andere bewindslieden woensdagavond weer bijeen. Ze zullen dat donderdag opnieuw doen.

Kaag zei na afloop dat iedereen van goede wil is. ,,We gaan morgen verder. We hebben goede gesprekken gevoerd.” Schouten sprak van ‘intensieve gesprekken’. Of het kabinet er uit gaat komen? ,,We gaan morgen verder.”

De wens van de VVD om de asielinstroom terug te brengen, wordt niet gedeeld door coalitiepartner ChristenUnie en D66. De partijen erkennen dat tienduizenden asielaanvragen per jaar op lange termijn niet te behappen zijn, maar willen alleen ‘juridisch haalbare’ maatregelen steunen.

Weken van overleg gaan nu naar een hoogspanning, vooral omdat Rutte zijn VVD-achterban beloofde ‘voor de zomer’ met een plan te komen om de instroom terug te brengen. De ‘temperatuur van de gesprekken loopt hoog op’, melden betrokkenen. Vooral omdat de ChristenUnie en D66 een lagere instroom niet zien als doel op zich en geen haast hebben met de ‘deadline’ die de VVD ‘zichzelf opgelegd heeft’. ,,Het gaat er stevig aan toe, maar het is nog niet kapot”, zegt een ingewijde.

Tegelijk is voor de VVD en de ChristenUnie het onderwerp asiel zo principieel dat het de partijen wel een kabinetscrisis waard is.

Volledig scherm ChristenUnie-kopstukken Carola Schouten en Maarten van Ooijen komen aan bij het overleg. © ANP De partijen het al wel eens zijn over beperking van arbeidsmigratie. Om de komst van Oost-Europese arbeiders te remmen, zouden nieuwe distributiecentra alleen worden toegestaan als er in de omgeving voldoende woningen, scholen en zorgverleners zijn.

Maar op asiel is het kabinet ook na maanden beraad enkel ‘centimeters opgeschoten’. Er wordt gedacht aan het minder vaak inwilligen van asielaanvragen, meer grenscontroles en minder ruimhartige gezinshereniging. Nu nog mogen statushouders soms heel veel gezinsleden over laten komen, maar het kabinet zoekt manieren om dat groepje kleiner te maken. Dat is een gevoelig onderwerp voor de ChristenUnie, die nareis liever ongemoeid laat.

Volledig scherm Sigrid Kaag komt aan bij Algemene Zaken voor het overleg over de asielaanpak. © ANP Daarnaast liggen er nog plannen op tafel om een tijdelijke verblijfsvergunning na vijf jaar niet automatisch om te zetten in een permanente en om te zorgen dat asielzoekers sneller aan het werk mogen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zei voorafgaand aan het overleg dat hij er van uit gaat dat het kabinet vrijdag een besluit neemt over het migratiepakket.

CDA’ers Hoekstra en zijn partijgenoot Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) erkennen dat het moeilijke gesprekken zijn, maar vinden dat dit kabinet het aan zijn stand verplicht is om er samen uit te komen. ,,Ik zeg: laten we alles op alles zetten om met elkaar in alle redelijkheid tot een oplossing te komen en een weg in het midden zien te vinden”, zei De Jonge.

Volgens vicepremier Sigrid Kaag (D66) is er ‘de goede wil om eruit te komen’. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) zei te hopen dat het kabinet woensdagavond ‘al een heel eind kan komen’.

