Ook nieuwe coronaminister sceptisch over snel einde lockdown: ‘Er is heel weinig ruimte’

Het OMT en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen later deze week. De aantallen stijgen hard, er is nog veel onzeker over de precieze gevolgen in de ziekenhuizen, stellen ze.

De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) toonde zich vanavond sceptisch over het loslaten van de lockdown (net als zijn voorganger vorige week al). ,,Er is nu heel weinig ruimte om veel te versoepelen”, zei Kuipers kort na de beëdiging van de nieuwe ministers in gesprek met journalisten. ,,Het aantal besmettingen is hoog.” Als dat nog verder oploopt, dreigt de samenleving te ontwrichten omdat veel personeel dan besmet of in quarantaine thuis zit. Toch wil de minister kijken naar ‘wat wel kan’, daarvoor komt er eerst nog nieuw OMT-advies.

De leden van het Outbreak Management Team komen woensdag weer bijeen over de laatste prognoses van het RIVM, donderdag is er Catshuis-overleg. Vrijdag volgt het besluit en is er weer een persconferentie.

Daarbij staan Kuipers en zijn collega’s voor het blok: de roep om versoepelingen klinkt luid, zeker bij sportclubs, winkels en horeca. Maar tegelijkertijd schetst het OMT dat voorzichtigheid geboden is. Hoewel de nieuwe mutant ‘de helft tot twee derde’ minder ziekenhuisopnames oplevert, stijgt het aantal bezette bedden wel in landen waar de omikronpiek al eerder naderde.

Volledig scherm Kuipers en collega's bij de eerste ministerraad van Rutte IV. © ANP

Als de situatie van die landen wordt vertaald naar Nederland, dan zouden hier twee keer zoveel coronapatiënten moeten worden opgenomen als in het voorjaar van 2020, toen het aantal bezette bedden een record bereikte. Zo’n piek kunnen de ziekenhuizen niet aan. Dus als het kabinet al wil versoepelen, dan kan het hoogstens op kleine onderdelen.

In de besluitvorming neemt het kabinet ook een nieuwe mondkaprichtlijn mee van het OMT van vanochtend. Volgens de adviseurs heeft het (zelfgemaakte) textiele mondmasker zijn langste tijd gehad in Nederland. Met de zich snel verspreidende omikronvariant vinden de virologen dat iedereen binnen een mondneusmasker moet dragen waarvan op de verpakking staat dat die geschikt is voor medische doeleinden. (In jargon: minstens type II).

Deze chirurgische kapjes beschermen beter tegen virusdeeltjes en verkleinen dus de kans op infectie of het doorgeven van corona. Ook op drukke plekken buiten - winkelstraten, demonstraties, markten - zou dat mondmasker op moeten, vinden de experts.

De wending volgt op jarenlang gezwabber - kapje op, kapje af - rond het Nederlandse mondmaskerbeleid.

Volledig scherm Koning Willem Alexander met de nieuwe ministersploeg op het bordes. © Brunopress