Ook T-shirt, polo en bodywarmer geen succes in formatie

VIDEO Kabinet beslist: 1,5 meter verdwijnt, maar coronatoe­gangs­be­wijs wordt gemeengoed

13 september Het kabinet zet vanaf 25 september een volgende stap in het versoepelingsplan. De 1,5 meter-afstandsregel stopt en in de horeca, bij evenementen en in de culturele sector wordt een toegangsbewijs verplicht.