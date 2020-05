Op het Catshuis hakt de ministersploeg de knoop door: we gaan dit doen

Als Hugo de Jonge op woensdag 22 april in zijn dienstauto stapt, heeft hij het gevoel alsof iemand een stopwatch heeft ingedrukt. De minister heeft er het zoveelste coronadebat van acht uur opzitten in de Tweede Kamer, maar is vertrokken met één belangrijk winstpunt. Niet al volgende week, maar pas over twee weken zal een volgend debat plaatsvinden. ,,Nu hebben we tijd’’, zegt de minister (zorg) door de telefoon tegen een medewerker, bellend vanaf de achterbank. ,,We hebben nu wat lucht. Straks moet het klaar zijn.’’