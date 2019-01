Openbaar Ministerie onderzoekt antihomopamflet op strafbaarheid

Ahmed Aboutaleb heeft in tien jaar tijd de stad aan zijn voeten gekregen

6 januari Zelfs criticaster van het eerste uur Ronald Sørensen is om. Ahmed Aboutaleb heeft in tien jaar tijd de stad aan zijn voeten gekregen. Een rondgang langs Rotterdamse sleutelfiguren levert bar weinig kritiek op. ,,Hij is áltijd de burgemeester, nooit one of the guys.''