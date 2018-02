Ophef wordt ook burgemeester Hoekema fataal

De fractievoorzitters in de gemeenteraad heeft Hoekema vanavond op de hoogte gebracht. Die respecteren zijn besluit, meldt de gemeente Langedijk in een persbericht.



Zijn echtgenote, Marleen Barth, stapte vorige week op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. De PvdA zat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen enorm in de maag met het optreden van Barth (53) nadat bleek dat ze om huurverlaging zou hebben gepleit voor de Wassenaarse burgemeestersvilla. Ook lag ze onder vuur omdat ze verstek liet gaan bij het donordebat in de senaat en de voorkeur gaf aan een vakantie op de Malediven.