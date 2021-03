Opkomstcijfer bij verkiezingen toch lager, uitslag onveranderd

Voorkeursstemmen

In de exitpoll op verkiezingsavond zag het er nog naar uit dat de opkomst hoger zou uitvallen dan in 2017. Dit blijkt dus niet het geval. Wel ligt het opkomstcijfer ondanks corona relatief vrij hoog: zo ging in 2012 maar 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.

Juistheid niet in twijfel

Ook kwam het voor dat er in stembureaus meer stempassen dan stembiljetten werden geteld of juist andersom. In totaal werden er 14.000 van dergelijke verschillen geconstateerd, waarvan 9000 niet verklaard kunnen worden. Volgens Kuijken is dat aantal te klein om van invloed te kunnen zijn op de zetelverdeling. Daarom is er volgens hem geen reden om de juistheid van de uitslag in twijfel te trekken.