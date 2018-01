Opnieuw meer toeristen in Nederlandse Airbnb's

De site, waarop mensen hun huis of een kamer kunnen verhuren, gaf de cijfers in aanloop naar een hoorzitting die van middag in de Tweede Kamer wordt gehouden over de spreiding van toerisme in Nederland. Nu gaat het leeuwendeel van de toeristen naar Amsterdam, waardoor de hoofdstad te maken heeft met drukte.

In Amsterdam is volgens Airbnb de populairste stad. In de hoofdstad verhuurde het bedrijf kamers aan 800.000 mensen. Het grootste deel, 71 procent, verbleef buiten het stadscentrum, benadrukt het bedrijf. Vooral de stadsdelen Noord en Amsterdam-West waren in trek.

Regio

Ondanks de populariteit van Amsterdam ziet Airbnb de grootste groei in regio’s buiten de hoofdstad. Daar verblijven 50 procent meer mensen dan in 2016. Vooral het Limburgse Valkenburg, het Zeeuwse Scharendijke, Augustinusga in Friesland en het Drentse Tynaarlo zagen een grote groei: daar verbleven afgelopen jaar 100 procent méér mensen dan in 2016.