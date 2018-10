Oppositie: Alle bezoeken Saoedi-Arabië uitstellen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heroverweegt momenteel zijn deelname aan een conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyaad. Rutte zei in een debat over de EU-top dat Hoekstra uiterlijk eind deze week ‘of misschien wel eerder’ beslist of hij zijn bezoek afzegt. ,,Hij heeft gezegd: het ligt niet in de rede dat hij gaat. We volgen de situatie van uur tot uur.” Over de voorgenomen handelsmissies wilde hij niks zeggen. ,,Dat gaat stap voor stap.”SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat Hoekstra morgenmiddag vóór de stemmingen duidelijkheid geeft.



In november en december staan Nederlandse handelsmissies naar het land gepland. Bij de tweede missie reist minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mee. Die missies kunnen volgens de linkse oppositiepartijen niet plaats vinden. ,,De verdwijning en vermoedelijke moord kunnen niet zonder gevolgen blijven”, vindt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.