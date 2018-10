Oppositie Eerste Kamer daagt Rutte nu alvast uit

Rutte legde de oppositiepartijen gisteren rustig uit dat ze ongelijk hebben. Maar de ervaring leert dat hij straks toch bij hen zal aankloppen om tot een vergelijk te komen. Zijn eerste kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, had ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het leidde ertoe dat SGP-leider Kees van der Staaij meereed op de achterbank van Ruttes dienstauto en dat het Zeeuwse Statenlid Johan Robesin werd gepaaid. Als hij op de coalitie van Rutte zou stemmen, zou Rutte zich inzetten om de Hedwigepolder te behouden. En in zijn tweede kabinet van VVD en PvdA, sloot Rutte een pact met D66, ChristenUnie en SGP voor steun op belangrijke financiële dossiers in de senaat.



Bij GroenLinks weten ze in elk geval wel wat ze graag zien. GroenLinks-senator Tineke Strik: ,,Als het kabinet komt met meer duurzame maatregelen, dan nemen wij die uitgestoken hand graag aan. Maar wij zien nog geen uitgestoken hand. Over een half jaar zal het kabinet na de verkiezingen moeten samenwerken met de oppositie. Anders is het of geen feestje, of een feestje voor iedereen.‘’



Bij wie Rutte in elk geval niet hoeft aan te kloppen, is de PVV. Fractievoorzitter Marjolein Faber kondigde een dag van tevoren al aan een motie van wantrouwen tegen Rutte in te dienen.