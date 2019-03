Oppositie wil jouw salarisstrookje inzichtelijk maken voor collega's

Werknemers moeten inzage krijgen in de salarisstrookjes van collega's in vergelijkbare functies. Het is één van de maatregelen die PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus willen nemen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

De vier oppositiepartijen dienen vandaag een wet in waarin wordt geregeld dat bedrijven met minimaal vijftig werknemers moeten bewijzen dat ze hun mannelijk en vrouwelijk personeel voor hetzelfde werk hetzelfde betalen. Nu ligt de bewijslast voor oneerlijke beloning nog bij de vrouw die vermoedt dat ze minder verdient. Zij moet dan informeren naar het salaris van haar mannelijke collega's en kan vervolgens naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. De oppositiepartijen willen de bewijslast omdraaien.

Hoewel het verboden is om mannen en vrouwen ongelijk te belonen, blijkt toch uit meerdere onderzoeken dat de loonkloof hardnekkig is. Volgens berekeningen van WomenInc en Loonwijzer verdient een vrouw in haar werkende leven 300.000 euro minder dan een man. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienden vrouwen in 2016 bij de overheid 8 procent minder dan mannen, in het bedrijfsleven was dat 19 procent.

Scheiding

Dat heeft grote gevolgen, stelt 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk. ,,Een lager loon nu betekent ook een lager pensioen later. Dat is vooral een probleem als je na een scheiding alleen staat. Die kloof moeten we repareren.''

Bedrijven moeten volgens het wetsvoorstel geanonimiseerde brutolonen per functie aanleveren bij een onafhankelijke instantie. Als blijkt dat ze gelijk betalen voor gelijk werk, krijgen ze een certificaat. Dat moet elke drie jaar worden vernieuwd. Welke bedrijven een certificaat hebben, komt op een website te staan. De controle komt in handen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook krijgen werknemers te allen tijde inzagerecht in de salarissen van collega's in vergelijkbare functies. Dat punt stuitte op verzet bij een deel van de bedrijven en particulieren die konden reageren op de wetstekst. Zij stelden dat dit punt in strijd is met de privacy van medewerkers.

Initiatiefnemer Lilianne Ploumen (PvdA), die twee jaar geleden al aankondigde met een gelijkebeloningswet naar IJslands voorbeeld te komen, meent dat de privacy niet wordt geschonden. De wet geldt daarom ook alleen voor bedrijven met minimaal vijftig werknemers, omdat het bij kleinere ondernemers snel herleidbaar is naar specifieke collega's. ,,De salarisgegevens kunnen geanonimiseerd worden. Ik vind het wel gek dat mensen zich blijkbaar geen zorgen maken over de privacygevoeligheid van vrouwen die decennialang te weinig betaald krijgen.''

