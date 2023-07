Oppositie wrijft zich in de handen na kabinetsval: 'Snel verkiezingen nu!’

De BBB boekte dit voorjaar een verpletterende overwinning tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door fel campagne te voeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat leidde mede tot de onrust die het kabinet heeft doen vallen: door de overwinning groeide de druk op het kabinet om het stikstofbeleid aan te passen, wat binnen de coalitie tot spanningen leidde.

Wilders wil snel in debat met het kabinet, als het aan hem ligt komt de Tweede Kamer maandag of dinsdag bij elkaar. Hij stelt tegenover de NOS dat zijn partij regeringsverantwoordelijkheid wil dragen. Het (politieke) verleden mag daarbij geen rol spelen, stelt Wilders. ,,Wij zijn er klaar voor.”

Jesse Klaver (GroenLinks) zegt de kabinetsval ‘verdrietig’ te vinden. ,,Dit draaide om politiek eigenbelang. Dit kabinet is niet in staat geweest te doen wat goed is voor het land. Dat vind ik heel erg. Ze konden vast niet anders dan opstappen, maar ze zijn pas 2 jaar aan het werk en hebben niets voor elkaar gekregen. Niet op klimaat, niet voor mensen die in armoede leven. We zullen met een verenigd links blok moeten staan in de campagne. Dit land heeft een koerswijziging nodig.”

Attje Kuiken van de PvdA, de partij waarmee GroenLinks een samenwerking heeft, stelt (ook bij de NOS) klaar te zijn voor de verkiezingen. ,,We snakken naar een ander landschap.” Ze zegt dat het landsbelang weer moet gaan gelden in plaats van het eigenbelang. Ook stelt ze dat PvdA en GroenLinks opnieuw gaan samenwerken bij de Tweede Kamerverkiezingen, net als bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar.

Lilian Marijnissen (SP) spreekt met een uitroepteken van ‘goed nieuws voor Nederland’. ,,Eindelijk stapt Rutte op. Er zijn meer problemen gecreëerd dan opgelost. Zondag 17 september trappen wij de campagne af op de Koekamp in Den Haag. We zijn er klaar voor.”

Onbezonnen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat de val van het kabinet samen is te vatten in slechts één woord: onbezonnen. Voorzitter Sharon Dijksma stelt dat de lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden ‘enorm’ is. ,,Denk daarbij aan het enorme tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke energietransitie en het versterken van bestaanszekerheid. Stilstand is nu onverantwoord. Gemeenten zullen, in het belang van onze inwoners, verantwoordelijkheid blijven nemen.”

Dijksma zegt dat ze namens de VNG met het kabinet over de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor in gesprek was. ,,Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet.”

De vakbonden lijken niet te treuren om het nieuws. ,,Rutte IV was vooral een kabinet dat er maar niet in slaagde structureel iets te doen aan de uitzichtloze en onzekere situaties bij veel mensen thuis”, zegt voorzitter van vakbond FNV Tuur Elzinga. Vakbond CNV noemt de val van het kabinet ‘triest maar onvermijdelijk’. ,,Triest omdat het kabinet geen oplossingen weet te vinden voor de problemen van deze tijd. Maar onvermijdelijk gezien de vele crisissen waar het kabinet niet uitkwam.”

Greenpeace stelt dat problemen met de val van dit kabinet opnieuw verder vooruitgeschoven en verergerd in plaats van opgelost worden. ,,Kabinet Rutte IV is een totale mislukking geweest als het gaat om de bescherming van mensen, het klimaat en de natuur. Voor het terugdringen van stikstof en het redden van de natuur is het cruciaal dat er nú wordt gehandeld. Op het gebied van klimaat is het te hopen dat de uitvoering van de huidige plannen doorgaat, want de klimaatcrisis wacht niet op politiek Den Haag”.

