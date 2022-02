Oproep Kaag (D66) en Klaver (GroenLinks): Ga niet in colleges met Forum en PVV

Volgens Klaver is Forum bezig met ‘een systematische aanval op de democratische rechtsstaat’ en moeten ‘democratische partijen’ een ‘duidelijke grens trekken’. Kaag benadrukt dat de gemeenteraadsverkiezingen niet over landelijke politiek gaan. Toch riep ze in haar toespraak andere partijleiders op ook voor de verkiezingen ‘extremistische partijen uit te sluiten’.

Volgens haar maken die partijen ‘bevolkingsgroepen verdacht’, spreken ze over ‘tribunalen’, intimideren ze Kamerleden, maken ze journalisten verdacht en bagatelliseren ze de Holocaust, door die te vergelijken met coronamaatregelen. ,,Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel. In de Tweede Kamer draagt het een das. En nu klopt het op de deuren van raadzalen in alle delen van Nederland.’’

FvD-Kamerleden dreigden andere politici recent in debatten met ‘tribunalen’ en leken in een coronadebat op te roepen tot wetteloosheid. Kamervoorzitter Vera Bergkamp greep toen in. Zij besloot gisteren vaker in te grijpen.

Campagne-aftrap

Kaag verwijt Forum voor Democratie en PVV dat ze ‘gevoelens van angst en rancune exploiteren voor politiek gewin’. Bij de campagne-aftrap zei ze wel dat haar partij niet de rug wil keren naar de kiezers van die partijen. ,,Mensen die zich in de steek gelaten voelen. Waar te veel armoede, discriminatie en eenzaamheid is. En waar de overheid niet altijd in staat is gebleken naast mensen te staan.’’

Volledig scherm GroenLinks-partijleider Jesse Klaver. © ANP/Jeroen Jumelet

,,GroenLinks gaat niet samen met extreemrechts deelnemen aan het gemeentebestuur”, zegt Klaver vanmiddag op het GroenLinks-partijcongres in Rotterdam, die ook de PVV een partij vindt die de rechtsstaat ondermijnt. Ook hij roept zijn collega-partijleiders op ‘dezelfde democratische grens te trekken’.

,,Wij willen na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen over woonbeleid en verbetering van sociale voorzieningen”, aldus Klaver. ,,Niet over de spelregels van de democratische rechtsstaat. Die staan vast.” Formeel beslissen lokale GroenLinks-afdelingen overigens zelf met wie zij in het gemeentebestuur stappen.

Brabant

Veel politieke partijen sloten samenwerking met Forum voor Democratie en de PVV al in de verkiezingscampagne van 2021 uit. Lokaal gebeurde dat nog niet zo stellig. In het Brabantse provinciebestuur werkten VVD en CDA vanaf 2020 korte tijd samen met FvD. De twee partijen kwamen daar later van terug na ‘een groot aantal FvD-incidenten’ (CDA) en problemen met de ‘bestuurlijke stabiliteit’ (VVD), na het vertrek van een FvD-Statenlid.

Klaver vreest dat Nederland afkoerst op politiek geweld, zoals dat op 6 januari 2021 ook in de Verenigde Staten gebeurde. Een onderzoekscommissie bekijkt of toenmalig president Trump een rol had bij het opjutten van een woedende menigte. ,,Laat het in Nederland niet zover komen. Ook hier zijn er politici die mensen ophitsen, tegenstanders intimideren en zich weigeren neer te leggen bij besluiten van democratische meerderheden. Het is tijd om op te staan en een duidelijk signaal te laten horen: dit is niet normaal. Dit is niet acceptabel in een democratie.”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart. Forum voor Democratie doet dit jaar in een vijftigtal gemeenten mee, PVV in 30. D66 in ruim 250, GroenLinks in 228 (in 50 daarvan met een combinatielijst). In een recente peiling van I&O Research staan Forum en PVV op winst ten opzichte van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. D66 en GroenLinks staan in die peiling op verlies.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.