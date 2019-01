Oproep minister aan 18-jarige zegt niks over automatisch donorschap

De zorgminister met orgaandonatie in zijn of haar portefeuille, in dit geval Bruno Bruins (VVD), stuurt ieder jaar in januari een brief naar alle 18 jarigen met de vraag of ze zich willen registreren nu ze volwassen zijn geworden. De brief met de titel ‘Je keuze vastleggen. Dat doe je voor elkaar.’ legt uit dat in Nederland nog steeds veel donoren nodig zijn.



De brief spreekt ook expliciet over het actief Donorregistratiesysteem, dat volgend jaar zomer in werking treedt. Maar de allerbelangrijkste verandering in dat nieuwe systeem wordt weggelaten: iedere volwassene staat straks automatisch geregistreerd als potentiële orgaandonor, tenzij iemand expliciet aangeeft dat niet te willen.



Dit voorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra kwam vorig jaar februari al door de senaat, de door minister Bruins ondertekende nieuwe brief draagt de tijdsaanduiding ‘januari 2019'. Dijkstra kijkt desgevraagd op van de omissie in dit schrijven en wil weten van de minister waarom hiervoor is gekozen. Ze zou de belangrijkste consequentie van het nieuwe systeem graag vermeld zien.



Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de nieuwe wet nog niet in werking is getreden. En: ,,Activiteiten zoals bijvoorbeeld de brief voor 18 jarigen en de donorweek hebben als doel het verkrijgen van meer donoren, dat staat los van de campagne rondom de donorwet". Verder zou de huidige brief eind november nog getest en duidelijk bevonden zijn.