Oproep tot creatieve oplossingen stagetekort mbo: dan maar een stageplek delen

Daarom moedigt Vonhof studenten die in de detailhandel geen stage kunnen vinden aan om het bij andere bedrijven te proberen. ,,Kies iets wat er op lijkt, de next best thing. Bij bouwmarkten en tuincentra gaat het bijvoorbeeld wel goed. Dan kun je toch dat kijkje nemen in de beroepspraktijk.”



Van Engelshoven wil ook soepeler zijn als het gaat om het aantal uur dat een student stage loopt. ,,Geleerde vaardigheden kunnen we ook toetsen als een stagiair de helft van de week werkt in plaats van de hele week.” Dat studenten in het weekend of in de vakantieperiode op hun stageplek worden verwacht, is volgens de D66-bewindsvrouw ‘misschien niet ideaal’. ,,Maar hun belang lijkt me vooral dat ze die stage überhaupt kunnen lopen.”