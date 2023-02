Oproep uit de Kamer: ‘Politieke partijen moeten (voorlopig) stoppen met TikTok’

Jaarlijks nog altijd honderden meisjes illegaal besneden, oproep aan scholen om alert te zijn

Het ministerie van Onderwijs waarschuwt scholen en leraren richting de schoolvakanties om scherp te zijn op het signaleren en voorkomen van meisjesbesnijdenis. Want honderden meisjes per jaar die leven in Nederland worden nog steeds het slachtoffer van deze illegale praktijken. Wat overkomt hen en hoe pakt de overheid de daders en medeplichtigen aan?