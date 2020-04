Oproep van Rutte: Duitsers en Belgen, blijf weg uit Nederland!

videoPremier Rutte doet een dringende oproep aan Duitsers en Belgen om rond Pasen niet naar Nederland te komen. ,, Bleib zuhause, rester à la maison !”, zegt hij. Ook wordt Nederlanders die per vliegtuig aankomen vanuit de Verenigde Staten gevraagd om vanaf nu twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Dat heeft Rutte vanavond bekendgemaakt na crisisberaad van het kabinet op het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. ,,We willen tijdens Pasen geen reisbewegingen in Nederland”, zegt Rutte. Dat geldt voor Nederlanders, maar ook voor Duitse en Belgische toeristen. ,,Je ziet nu al dat het grensverkeer vergaand is teruggelopen. Vanuit Duitsland is er 70 procent minder grensverkeer, vanuit België 80 procent. Als je toch komt, weet dat de voorzieningen op vakantieparken en campings minimaal zijn.”

Rutte stelt dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met zijn Belgische en Duitse ambtgenoten in contact staat en dat zij nauwgezet de bewegingen in het grensverkeer volgen. Dat geeft vooralsnog geen aanleiding tot strengere maatregelen, zoals grenscontroles.

Verder wordt Nederlanders, die vanuit de VS naar Nederland vliegen, gevraagd om twee weken thuis te blijven. Rutte: ,,Blijf voor alle zekerheid veertien dagen thuis in quarantaine.” Dat is niet verplicht, maar Rutte heeft er vertrouwen in dat zijn oproep wordt nagevolgd. Amerikanen mogen al niet meer naar Europa vliegen.

Komend weekend

De eerstvolgende lakmoesproef in de coronacrisis is komende zaterdag en zondag, vóór Pasen. ,,Het wordt mooier weer dit weekend’’, zegt Rutte. ,,Mijn oproep aan heel Nederland is: zoveel mogelijk thuisblijven. Zoek nooit plekken op waar veel mensen dreigen samen te komen. Laten we doorgaan met de goede lijn van afgelopen weekend. Als je een frisse neus haalt, doe dat zoveel mogelijk in je eigen buurt. Er wordt nu strikt gehandhaafd als meer dan twee personen niet anderhalve meter afstand tot elkaar houden.”

Rutte doet zijn indringende oproep om een nieuwe piek in coronabesmettingen te voorkomen. ,,We doen het met zijn allen heel knap op dit moment.’’

Komend weekend zijn uit voorzorg de parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden in de regio Den Haag gesloten. De Haagse burgemeester Johan Remkes waarschuwt dat ook de stranden dichtgaan als de toeloop te groot wordt. Overigens gaan de toegangswegen naar de veerponten van Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog voorlopig niet dicht, maar ook daar wordt in de gaten gehouden of het niet te druk wordt.

New York

De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het coronavirus, vooral de staat New York. Verschillende Tweede Kamerleden vroegen zich woensdag af hoe het kan dat passagiers uit de VS zonder controle op Schiphol het land in kunnen. De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) wilde dat New York zou worden toegevoegd aan het rijtje risicolanden waarvoor een landingsverbod in Nederland geldt. Op dit moment worden vluchten uit China (inclusief Hongkong), Italië, Iran, Spanje, Oostenrijk en Zuid-Korea geweerd.