Opstappen na verkiezingsdebacle geen optie voor Wilders: ‘U zult me nooit zien gaan’

Nexit

,,We hadden meer naar de kiezer moeten gaan en bijvoorbeeld uitleggen waarom een nexit een goed idee is’’, meent Wilders. ,,Dat gaan we dus ook doen. En vooral constant, niet alleen in verkiezingstijd.’’



Daar moet de PVV des te meer werk van maken ‘omdat we geen ledenstructuur hebben’, zegt Wilders, het enige lid van de partij. En dat blijft zo. ,,We zijn geen eenmansbedrijf, maar we zullen nooit een ledenvereniging worden.’’



Aan vertrekken denkt Wilders niet. ,,Ik zal nooit aftreden. Wat andere partijen doen moeten ze zelf weten, maar ik zit hier nog wel 10, 15 jaar. U zult me nooit zien gaan, ik zal altijd opnieuw die kar blijven trekken. Daar heb ik ook heel veel zin in. En het zal weer een heel groot succes gaan worden.’’