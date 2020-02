Opvang mag kind zonder vaccinatie voortaan deur wijzen

De stijging van het aantal niet-ingeënte kinderen bezorgt de politiek al langere tijd hoofdbrekens. Hoewel het RIVM onlangs liet weten dat de vaccinatie van baby’s tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) vorig jaar voor het eerst sinds 2012 licht is gestegen, zijn de zorgen niet verdwenen. Omdat baby’s pas met veertien maanden tegen besmettelijke ziekten worden ingeënt, lopen vooral zij het risico om ziek te worden of zelfs te overlijden als ze met niet-gevaccineerde kinderen in contact komen.

Het wetsvoorstel van D66 biedt kinderopvancentra nu de mogelijkheid ouders met niet gevaccineerde kinderen de deur te wijzen. Naast D66 hebben ook VVD, PvdA en PVV - samen goed voor 80 zetels - deze krant laten weten vandaag vóór het initiatiefvoorstel van de democraten te zullen stemmen. 50Plus en GroenLinks stellen, hoewel de stemming eerder is uitgesteld, zelfs op dit moment nog te twijfelen. De PvdA is pas recent akkoord gegaan, nadat het voorstel op twee punten werd aangepast: er komt na twee jaar een evaluatie en er komt een uitzondering op de regel voor kinderen die door ziekte niet ingeënt kunnen worden.

‘Eerste stap’

Kamerlid Paul van Meenen spreekt over ‘een eerste stap’ richting meer verplichtende eisen aan ouders. Zo ligt er een voorstel klaar van VVD en SP dat nog een stuk verder gaat. Die partijen willen vaccinatie zelfs verplicht stellen voor alle kinderen in de kinderopvang. Dat voorstel komt pas later aan bod. ,,Wij vinden het verstandig te beginnen met lichte, weinig dwingende maatregelen. Dat doen we door kinderopvangcentra de optie te geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren’’, aldus Van Meenen. ,,Dat maakt de markt transparant en geeft ouders de gelegenheid om een zo veilig mogelijke omgeving te kiezen voor hun kind.”

Quote Dat geeft ouders de gelegen­heid om een zo veilig mogelijke omgeving te kiezen voor hun kind Paul van Meenen

Het kabinet is een fervent tegenstander. Het zou niet de bedoeling zijn dat bestuurders in de kinderopvang moeten zorgen voor de oplossing van het landelijke probleem van de te lage vaccinatiegraad. Ook ziet het kabinet gevaren door een samenklontering van kinderen zonder inenting binnen bepaalde organisaties. Dit worden ‘infectiehaarden’ genoemd. De Brancheorganisatie Kinderopvang denkt er net zo over. ,,Wij vinden dat de volksgezondheid primair een overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven’’, zo liet de organisatie eerder weten. ,,Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien.’’

Kritisch

De Raad van State was eerder eveneens kritisch. Opvangorganisaties zouden helemaal niet de door D66 voorgestelde wettelijke grondslag nodig hebben voor het weigeren van kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderopvangclubs zijn immers private ondernemingen die zelf kunnen bepalen aan wie zij hun diensten of producten leveren.