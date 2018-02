Opvolger Barth wellicht niet op tijd benoemd in senaat

Pv­dA-frac­tie­voor­zit­ter in senaat Marleen Barth treedt af na ophef

15:56 PvdA'er Marleen Barth legt per direct het lidmaatschap van de Eerste Kamer neer. Dat maakt ze vandaag bekend in een verklaring vanaf haar vakantieadres op de Malediven. Over haar vakantie tijdens het Donordebat zegt ze: 'Ik heb een verkeerde afweging gemaakt'.