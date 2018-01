Opvolger Moorlag bij Alescon: Geen belletje van PvdA gehad

Wanders zegt in gesprek met Dagblad van het Noorden dat ze wel een telefoontje van de PvdA-top verwachtte. ,,Maar niets van dat alles. En daar verbaas ik me toch wel een beetje over." Ook van de onderzoekscommissie heeft ze nog niets gehoord.



Moorlag kwam in opspraak, nadat bekend werd dat hij als directeur van de sociale werkplaats in Assen via een schijnconstructie werknemers met een arbeidsbeperking had ingehuurd. De werknemers waren daardoor niet in vaste dienst en kregen een lager salaris dan is vastgelegd in de cao, blijkt uit een gerechtelijke uitspraak. Bovendien zou bij zijn aanstelling als Kamerlid zijn handelen niet zijn getoetst aan de hand van de erecode en integriteitsnorm van de PvdA.